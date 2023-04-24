انت الان تتابع خبر برلماني يطالب بفصل وزارة الاعمار عن البلديات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال جميل في بيان ورد لـ الخليج 365: "نطالب بفصل وزارة الاعمار عن البلديات وتكليف وزير من الجنوب لادارتها".

وأضاف: "سنطالب ايضاً، وزير الاعمار والاسكان عن كيفية استحصال الموافقات الرسمية للتعاقد مع شركة كار والتي تم قصفها من قبل دولة جارة بحجة تعاون صاحب الشركة المذكورة مع الكيان الصهيوني".

