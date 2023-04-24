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وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الوضع في السودان

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بغداد - ياسين صفوان - وقال حسين في تغريدة له تابعتها الخليج 365: " بحثت في اتصال هاتفي مع وزير الخارجيَّة السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الوضع الخطر والمعقد في ‫السودان‬".

وقدم الوزير الشكر لـ"حكومة المملكة العربية ‫‬ على الدعم لإجلاء عددٍ من ‫العراقيين‬ من السودان".


واختتم بالقول إنه "بحث مع وزير الخارجية السعودي نتائج زيارته إلى ‫دمشق‬".
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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