انت الان تتابع خبر بينهم 19 أجنبياً.. اعتقال 206 متهمين بإدارة صالات "الروليت" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية، تمكنت القوات الامنية من القبض على ٢٠٦ متهمين، بينهم ١٩ اجنبياً في بغداد يديرون صالات لعب القمار الروليت في ثمان اماكن وضبط الاجهزة المستخدمة ".



واضاف البيان، ان "المتهمين اتخذوا من المناطق السكنية و الازقة مكان للتخفي عن اعين مفارزنا، ولكن كنا نتابعهم ونرصد تحركاتهم"، مشيرا الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا".