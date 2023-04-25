انت الان تتابع خبر بشأن عمل المولدات.. بغداد تصدر توجيهاً "هاماً" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعا المحافظ في بيان ورد لـ الخليج 365، جميع رؤساء الوحدات الإدارية (القائم مقامية والناحية)، إلى "المتابعة الجدية لإصحاب المولدات الأهلية والحكومية، حسب التعليمات الجديدة الصادرة من مكتب رئيس الوزراء، واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضوابط التشغيل".ووجه المحافظ، "بمتابعة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في نهاية وبداية كل شهر وتزويد المحافظة بتقرير مفصل عن ذلك، وحسب توجيهات رئيس الوزراء، إضافة إلى إجراء جرد مفصل عن أعداد المولدات الحكومية والأهلية الموجودة في مناطقهم، وطبيعة عملها، وتحديد ممن تتوفر لديها حصص وقودية من عدمها".

وأكد العطا، "تشكيل فرق تفتيشية مشتركة بين المحافظة والوحدات الادارية، مهمتها القيام بزيارات مفاجئة إلى المناطق ورصد عمل المولدات ورفع تقرير شهري مفصل عن نتائج الإجراءات المتخذة، فضلاً عن محاسبة المقصرين".

