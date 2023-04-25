انت الان تتابع خبر كلوب يكشف عن طموحات ليفربول ويحدد احتياجاته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكافح ليفربول، الذي يحتل المركز السابع بالدوري، من أجل الثبات هذا الموسم ولم يكن في أفضل حالاته خلال فوزه 3/2 على صاحب المركز قبل الأخير نوتنغهام فورست، يوم السبت الماضي، وسلط كلوب الضوء على المشكلات التي يحتاجون إلى حلها.ولم يخسر فريق كلوب في آخر أربع مباريات، وسيلتقي في مباراته المقبلة مع ويستهام يونايتد المنتشي بفوزه 4/0 على بورنموث لينتقل فريق المدرب ديفيد مويز للمركز الـ13.

وقال كلوب للصحفيين قبل رحلة الغد: "لا يزال يتعين علينا تحسين أنفسنا، لا يمكننا الحديث عن الاتساق بعد الفوز في مباراتين خاصة عندما تفوز بمباراة مثل الأخيرة".

وأضاف: "دفاعنا لم يكن مثاليا في المباراة الماضية، وعلينا اتخاذ الخطوة التالية والاستمرار، لدينا الكثير من الأشياء الجيدة في آخر مباراتين ونصف. هذه طريقة جيدة لبدء وإنهاء مباراة".

وأحرز ديوغو غوتا أربعة أهداف في آخر مباراتين له بعد عودته من إصابة طويلة، وأشاد كلوب بعودة المهاجم البرتغالي إلى مستواه.

وقال المدرب الألماني: "لقد عاد إلى السرعة، إنه لاعب استثنائي، منذ انضمامه إلينا قام بأشياء استثنائية، ديوغو ذكي للغاية ويمكنه اللعب في مراكز مختلفة".

وتابع: "إنه ليس الأطول ولكنه يمثل تهديدا خطيرا في ألعاب الهواء وجيد في استخدام قدميه ويملك السرعة، لقد تعرض لإصابة سيئة حقا هذا الموسم وإصابة سيئة كذلك قبلها".

وأشار الى ان "لاعب الوسط نابي كيتا قد يعود إلى التدريبات بشكل جزئي لكنه أضاف أنهم بحاجة لمتابعة حالة المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي".

وأشاد كلوب أيضا بـ"مويز لإبعاد ويستهام عن مشاكل الهبوط وبدا حذرا من تعاملهم مع الركلات الثابتة".

وقال كلوب (55 عاما) وهو يضحك: "لو أقال ويستهام ديفيد مويز (60 عاما) لكنت أكبر مدرب دائم في الدوري الإنجليزي وأريد تجنب ذلك، لقد عرفته منذ سبع سنوات، إنه يقوم بعمل رائع، نحن نرى جودته الآن إنها مباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا".

واختتم: "ويستهام أفضل فريق ينفذ الركلات الثابتة أيضا. يجب أن نكون مستعدين لذلك مرة أخرى".

