انت الان تتابع خبر الجوية يعبر الحدود ويعود لصدارة الدوري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454170-638180536690852940.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-25 | 22:50
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تغلب فريق القوة الجوية، الثلاثاء، على نظيره الحدود بهدفين نظيفين في منافسات الدوري الممتاز.
وسجل الجوية هدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.
وبعد هذه المباراة يعود القوة الجوية لصدارة الدوري بـ 51 نقطة وبفارق المواجهات عن الشرطة ومن ثم الزوراء، وبقي الحدود في المركز 11 برصيد 33 نقطة
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