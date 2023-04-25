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الجوية يعبر الحدود ويعود لصدارة الدوري

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454170-638180536690852940.jpg

2023-04-25 | 22:50

الجوية يعبر الحدود ويعود لصدارة الدوري

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تغلب فريق القوة الجوية، الثلاثاء، على نظيره الحدود بهدفين نظيفين في منافسات الدوري الممتاز.
وسجل الجوية هدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

وبعد هذه المباراة يعود القوة الجوية لصدارة الدوري بـ 51 نقطة وبفارق المواجهات عن الشرطة ومن ثم الزوراء، وبقي الحدود في المركز 11 برصيد 33 نقطة

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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