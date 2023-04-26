انت الان تتابع خبر هل تعاني من الأرق وقلّة النّوم؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اليك 5 أنواع من النباتات التي تساعد على النوم بشكل أفضل:

- الألوفيرا

تبعث الأوكسجين ليلاً وتساعد على مكافحة الأرق وتحسين نوعية النوم

- اللافندر

رائحتها تبطئ معدل ضربات القلب وتقلل من مستوى القلق

- زهرة الياسمين

رائحتها تقلل من نسبة القلق وتحسن النوم العميق

- نبات اللبلاب

يعالج مشاكل التنفس والرّبو ويقلل من التّعفن بنسبة 94% بـ12 ساعة فقط

- نبتة الثعبان

تبعث الاوكسجين ليلاً وتمتص ثاني أوكسيد الكربون وتنقّي الهواء من السموم داخل المنزل

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