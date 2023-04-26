انت الان تتابع خبر هل تعاني من الأرق وقلّة النّوم؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اليك 5 أنواع من النباتات التي تساعد على النوم بشكل أفضل:
- زهرة الياسمين
- الألوفيرا
تبعث الأوكسجين ليلاً وتساعد على مكافحة الأرق وتحسين نوعية النوم
- اللافندر
رائحتها تبطئ معدل ضربات القلب وتقلل من مستوى القلق
- زهرة الياسمين
رائحتها تقلل من نسبة القلق وتحسن النوم العميق
- نبات اللبلاب
يعالج مشاكل التنفس والرّبو ويقلل من التّعفن بنسبة 94% بـ12 ساعة فقط
- نبتة الثعبان
تبعث الاوكسجين ليلاً وتمتص ثاني أوكسيد الكربون وتنقّي الهواء من السموم داخل المنزل
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