انت الان تتابع خبر عقب أزمتها مع حسام حبيب.. شيرين عبد الوهاب تكشف أسباب اختفائها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظهرت عبد الوهاب في مقابلة إعلامية مع "ET بالعربي"، تزامنا مع إحيائها حفلا في دبي، مؤكدة أنها فضلت الابتعاد عن الأضواء طوال الفترة الماضية للحصول على "فترة نقاهة"، بعد الضغوط النفسية التي عانت منها.وقالت خلال اللقاء: "أنا رجعت لحياتي كأني سمكة رجعت للبحر، ومريت بظروف نفسية أكبر مني كانت سبب غيابي، والاختفاء كان جزءا من نقاهة بقالي سنين محتاجاها وما زلت تعبانة نفسيًا وبتعافى".

وأضافت الفنانة المصرية أنها سعيدة بعودتها إلى جمهورها، معبرة عن اشتياقها لهم، ومعلنة أن هناك مفاجأة في الأيام القادمة بتحضير حفل في دولة كبيرة.

وردت على ما أثير بشأن عدم قدرتها على استخدام حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك "أسبابا إدارية تمنعها من التصرف فيها".

وأكدت أن حساباتها ستعود إليها قريبا، معلقة بالقول: "كنت حريصة أعمل دعاية ردًا على المشككين في حفلاتي".

وكان إيهاب صالح، مدير أعمال شيرين عبد الوهاب، قد صرح في وقت سابق أن حسابات شيرين عبد الوهاب في مواقع التواصل الاجتماعي ليست تحت تصرفها منذ نحو 4 أشهر.

وقال صالح في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر: "جمهور شيرين العظيم، ناس كتير جدًا بتسألني وبتبعت على الخاص بخصوص حسابات شيرين على السوشيال ميديا. كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة".

