انت الان تتابع خبر التمور العراقية من أجود أنواع التمور ... ما هي فائدتها الصحية؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - - التمور العراقية من أجود أنواع التمور في العالم - ينتج العراق حوالي 600 صنف من التمور أهمها الزهدي البرحي والخستاوي - فوائد التمر لا تُحصى ويجب أن تدخل في نظامنا الغذائي - التمور تعالج مشكلة الإسهال التمور لانها تحتوي على الكالسيوم والحديد - ينشط التمر الذاكرة لأنه غني بالفوسفور - تخفض التمور نسبة الدهون في شرايين القلب بنسبة 28% - يحتوي التمر على البوتاسيوم والكالسيون اللذين يساعدان الجسم في محاربة ارتفاع ضغط الدم - التمر عدوّ للكولسترول بنسبة 30% بفضل احتوائه على البوتاسيوم

