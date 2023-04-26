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التمور العراقية من أجود أنواع التمور ... ما هي فائدتها الصحية؟

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بغداد - ياسين صفوان - - التمور العراقية من أجود أنواع التمور في العالم

- ينتج العراق حوالي 600 صنف من التمور أهمها الزهدي البرحي والخستاوي

- فوائد التمر لا تُحصى ويجب أن تدخل في نظامنا الغذائي

- التمور تعالج مشكلة الإسهال التمور لانها تحتوي على الكالسيوم والحديد

- ينشط التمر الذاكرة لأنه غني بالفوسفور

- تخفض التمور نسبة الدهون في شرايين القلب بنسبة 28%

- يحتوي التمر على البوتاسيوم والكالسيون اللذين يساعدان الجسم في محاربة ارتفاع ضغط الدم

- التمر عدوّ للكولسترول بنسبة 30% بفضل احتوائه على البوتاسيوم

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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