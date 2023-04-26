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بينها الموازنة.. الحكيم والمندلاوي يؤكدان ضرورة تشريع القوانين المتعلقة بالمواطن

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "إقرار الموازنة العامة بما يتناسب مع ضرورات المرحلة والمنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، وأهمية تشريع القوانين ذات التماس المباشر مع المواطن وهمومه، ملفات تم مناقشتها خلال لقائنا نائب رئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي".

وأضاف: "كما استمعنا من المندلاوي، إلى أولويات مجلس النواب في المرحلة القادمة، مشدداً على "الرقابة ومكافحة الفساد وتقييم المؤسسات بما يطور عملها".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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