انت الان تتابع خبر التغييرات الوزارية المرتقبة .. أمنيات على جدار التقصير في الأداء الحكومي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مهلة الاشهر الستة التي منحها رئيس الحكومة لتقييم اداء الوزراء والمدراء العامين والمحافظين شارفت على الإنتهاء، مع ظهور تقصير في أداء المسؤولين شخّصه نواب في فريق مراقبة البرنامج الحكومي في وقت ينتظر المواطن تحسين ملف الخدمات .

ومع الحديث عن بلوغ التغيير المرتقب للمسؤولين التنفيذيين ذروته، يرى مختصون صعوبة تفرد رئيس الحكومة بالقرار وإجراء التعديلات، لأنّ زعماء وقادة الكتل والأحزاب سيمنعون حصول ذلك من دون اتفاقات مسبقة.

