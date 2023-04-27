العراق يواصل إجلاء رعاياه من السودان.. طائرتان متوجهتان الى بغداد (صور)

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وزارة الخارجية، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الطائرتان المخصصتان لإجلاء المواطنين العراقييّن من بورتسودان تتوجهان الان إلى بغداد وعلى متنهما 234 مواطناً بينهم 16 سوري الجنسية".

وصباح اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، بدء عملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان. وقال الصحاف، إنه "تم البدء بعملية إجلاء الجالية العراقية من مطار بورتسودان"، مضيفا، "اصطحبنا معنا أعداداً من الجاليات العربية وقدمنا الإغاثة الطبية والإنسانية لهم".