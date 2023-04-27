محمد صلاح يحقق رقماً مميزاً بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

وأسهم صلاح -الذي يمضي موسمه السابع تواليًا مع ليفربول- في 44 هدفًا بين التسجيل والصناعة، بواقع 31 هدفًا و13 تمريرة حاسمة، على مستوى كل المسابقات سواء مع المنتخب المصري الأول أو نادي ليفربول.

ويأتي صلاح في المرتبة الرابعة على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في الإسهام التهديفي، في قائمة يتصدرها النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي بـ55 إسهامة، بواقع 49 هدفًا و6 تمريرات حاسمة.

