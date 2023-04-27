انت الان تتابع خبر القبض على ضابط يقوم بتجارة المخدرات في بغداد.. هذا ما وجدوه في منزله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "قوة امنية مشتركة وخلال نصب كمين محكم ضمن منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد، تم القبض على أحد الضباط يقوم بتجارة المواد المخدرة بالجرم المشهود، حيث كان يحمل كمية تقدر 500غم من مادة الكريستال".



واضاف، انه "بعد استحصال الموافقات القضائية، باشرت نفس القوة بتفتيش دار الضابط ضمن منطقة الغزالية وضبط الاتي: قنينة غاز تعاطي - هواتف تالفة - دعاوى تابعة الى أحد مراكز الشرطة عدد 271 - دعوى بمختلف القضايا يساوم بها اصحابها بمبالغ مالية وبطاقة ناخب وبطاقة وطنية وجواز لبناني لأسماء مختلفة".