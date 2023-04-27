انت الان تتابع خبر النزاهة: استقدام محافظ ذي قار الحالي بتهمة استغلاله المنصب الوظيفي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، "بإصدار محكمة تحقيق الكرخ الثانية المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار الحالي، على خلفيَّة استغلاله منصبه الوظيفي".وأضافت: "المُتَّهم امتلك إحدى شركات المقاولات والاستشارات العامة المحدودة، ويشغل منصب مديرها المُفوَّض، مُؤكِّدةً حصوله شركته على عقودٍ من جهاتٍ حكوميَّةٍ؛ لتنفيذ مشاريع من ضمنها مشاريع في محافظة ذي قار".

واوضحت إنَّ "أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ جاء استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

