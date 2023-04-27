انت الان تتابع خبر الخارجية الامريكية بشأن وقف اطلاق النار بالسودان: يساعد على الاجلاء جواً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بلينكين في بيان، : "نأمل في تلقي المزيد من المعلومات في الساعات المقبلة".

وأضاف، أن "وقف إطلاق النار في السودان قلص العنف مما يساعد على الإجلاء جواً".

وتفجرت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل، حاصدة مئات القتلى من المدنيين، ونحو 2000 جريح، فيما نزح الآلاف من الخرطوم، وسط انقطاع شبه تام للخدمات الطبية وشح المواد الغذائية، ومياه الشرب، فضلا عن تقطع الاتصالات والكهرباء.

