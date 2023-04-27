انت الان تتابع خبر النزاهة تضبط مدير كمرك أم قصر الشمالي واثنين من أعضاء لجنة الكشف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ الخليج 365، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط التي تمت وفق مذكرة قضائية، أن "فريق مديرية تحقيق البصرة تمكن من ضبط مدير كمرك ام قصر الشمالي واثنين من أعضاء لجنة الكشف؛ بتهمة التواطؤ لتمرير مواد ممنوع استيرادها".وأوضحت، أن "العملية أسفرت ايضا عن ضبط (46) حاوية احتوت (68) سيارة "نوع جنون" دون الموديل"، لافتة إلى أن "ذلك تم بعد اجراء الكشف عليها من قبل لجنة الكشف والذين قاموا بالتصريح عنها بأنها مواد منزلية، في حين تم إعلام مدير الكمرك وأعضاء لجنة الكشف من قبل مسوول السونار باحتواء الحاويات على سيارات معدة للتهريب في كل حاوية".

وأضافت، أن "الفريق قام بتفتيش الدور والشقق لمحل سكن المتهمين الذين تم ضبطهم، حيث ضبط مبلغ قدره (33000) ثلاثة وثلاثون ألف دولار أمريكي، و (3800000) ثلاثة ملايين وثمانمائة الف دينار عراقي بشقة رئيس لجنة الكشف".

ونوهت الدائرة، الى "تدوين أقوال مسؤول السونار بصفة شاهد و أقوال المتهمين الذين اعترفوا بعدم إجراء الكشف الموقع على الحاويات موضوع الدعوى، إذ ثبتوا أنها تحتوي على مواد منزلية دون ان يتم ذكر السيارات، وبعد عرض المتهمين على القاضي المختص قرر توقيفهم على ذمة التحقيق ".