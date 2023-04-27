تعليق جديد لبرشلونة بشأن عودة ميسي

وشدد إدوارد روميو، على أن برشلونة في وضع يسمح له بتقييم أي موقف، بما في ذلك إمكانية عودة الأسطورة ليونيل ميسي.

وخلال مؤتمر صحفي لتقديم تفاصيل تمويل مشروع "إسباي بارسا"، أوضح روميو "لا يمكننا إثارة أي شيء حول عودة ميسي في الوقت الحالي".



وذكر المسؤول أن مسألة عودة ميسي المحتملة إلى برشلونة، لها علاقة بالإدارة الرياضية للفريق الكتالوني.

وسيجلب تشغيل ملعب (إسباي بارسا) أرباحا سنوية للنادي تقدر بنحو 347 مليون يورو، سيذهب منها 100 مليون يورو مباشرة لخزينة النادي، و94 مليون يورو لتغطية تكاليف المشروع الذي جذب استثمارات قيمتها 1450 مليون يورو، وفقا لما أعلنه رئيس برشلونة، خوان لابورتا، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس.

وعما إذا النادي قدم هذه التوقعات للإيرادات المستقبلية، لكي يتمكن من التعاقد المحتمل مع ميسي، قال روميو "الأرقام التي قدمناها فوق أي شخص، ولا تعكس أي شيء بخصوص الصفقات".