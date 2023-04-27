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أمريكا تفرض عقوبات جديدة على الامن الروسي والحرس الثوري الايراني

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤولون، إن "العقوبات الجديدة تأتي على خلفية اتهام الولايات المتحدة للجهتين بالمسؤولية أو التواطؤ في احتجاز غير مشروع لمواطنين أمريكيين في الخارج".

واستهدفت العقوبات أيضا أربعة من كبار القادة في الوحدة، على الرغم من أن أحدهم على الأقل كان قد خضع بالفعل لعقوبات أمريكية سابقة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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