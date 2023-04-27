انت الان تتابع خبر الشبكي: لا توجد إرادة سياسية جادة لتمرير وتعديل سلم الرواتب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشبكي في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "هناك أسباب موجبة لتغيير سلم الرواتب ومنها الفروقات الشاسعة بين رواتب الوزارات بالإضافة الى رغبة القطاع الخص في الحصول على وظيفة في تلك الوزارات ويجب هيكلة القطاع العام وإعادة معالجة قطاع الرواتب ضمن معايير محددة".وأضاف: "لا توجد إرادة سياسية جادة لتمرير وتعديل قانون سلم الرواتب والذي لا يرتبط بالموازنة الاتحادية الا في بعض النقاط واتصور ان العراق دولة ريعية وتعتمد على النفط وعليه يجب تحقيق العدالة بين الموظفين وغيرهم قبل تحقيقها بين الموظفين وهناك وزارات وجهات حكومية لديها مخصصات تميزهم عن باقي القطاعات الحكومية".

وأشار الشبكي الى ان "تأجيل إقرار قانون سلم الرواتب الجديد يأتي بسبب تخوف بعض السياسيين من الطبقات التي ستهمش فيه وعزوفها عن خوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة من مجالس المحافظات وغيرها".

وبين ان "القانون الجديد لا يجب ان يعني ظلم للدرجات العليا بقدر انصاف الدرجات الدنيا وتقليل الفروقات بين طبقات الموظفين".