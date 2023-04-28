انت الان تتابع خبر الجامعة العراقية تمتنع عن دفع بدلات الايجار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لسبع سنوات او اكثر يدرس الطلبة هنا على ارض غير شرعية، بعد توقف كلية الادارة والاقتصاد التابعة للجامعة العراقية عن تسديد بدلات الايجار لاصحاب الارض ومالكيها بحجج مختلفة.

ورغم استحصال اصحاب الارض على اربع مذكرات قضائية باخلاء البناية منذ العام الفين وعشرين، الا ان ادارة الكلية لا تزال مصرة على البقاء واستمرار الدوام رغم عدم تسديدها للديون .

وليست هذه الارض فقط هي المطالبة بالاخلاء، فكلية الاعلام التابعة للجامعة العراقية قرب منطقة العامرية يطالب مالكوها ايضا باعادة ارضهم لهم بعد مضي اكثر من اربع سنوات على عدم التسديد .