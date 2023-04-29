انت الان تتابع خبر إيران تبين أهمية خط سكة حديد الشلامجة – البصرة.. هذا موعد اكتماله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي تصريح صحفي، بختام زيارته إلى محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، اعتبر رئيسي أنه "من الضروري تنشيط الاقتصاد السياحي والزراعي في خوزستان".

وتابع: "المبادلات الاقتصادية مع الدول العربية زادت من أربع إلى خمسة أضعاف، وأن خوزستان لديها القدرة اللازمة لتطوير التجارة الخارجية مع الدول العربية في الخليج".



وقال: إن "خط سكة حديد "شلمجة –البصرة" رغبة طويلة الأمد لأهالي خوزستان والعراق، مما يوفر الأساس لتسهيل الأعمال التجارية، وسيتم الانتهاء من هذا الخط قريباً".

وأوضح رئيسي أنه تم تدشين مشاريع مهمة في هذه الزيارة.

