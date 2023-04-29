انت الان تتابع خبر بزيارة رسمية.. رئيس الجمهورية يتوجه إلى إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى الى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية".

وأضاف، أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".