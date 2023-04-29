انت الان تتابع خبر بزيارة رسمية.. رئيس الجمهورية يتوجه إلى إيران والان مع التفاصيل
وأضاف، أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رشيد استقبل، في قصر بغداد، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له"، مبينا ان "رئيس الجمهورية تلقى دعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث وعد بتلبية الدعوة في أقرب فرصة ممكنة".
وأكد رئيس الجمهورية أن "العراق وإيران بلدان جاران وتربطهما علاقات تاريخية وأواصر مشتركة حيث بإمكانهما أن يسهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشجيع الركون إلى الحوار والتهدئة لحل الإشكاليات في القضايا الإقليمية والدولية"، لافتا إلى أن "ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة".