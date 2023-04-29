انت الان تتابع خبر أكثر من ألفي عراقي نالوا تأشيرة هجرة لأمريكا في 2022.. المرتبة الـ 7 عربياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تمكن تأشيرات الهجرة المواطنين الأجانب من الهجرة إلى الولايات المتحدة للعيش والعمل دون أي من القيود المرتبطة بالتأشيرات لغير المهاجرين. وتتيح للمهاجرين الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ويتم منح تأشيرات الهجرة على أساس: العلاقات الأسرية، والعمل، واللجوء أو الاختيار في برنامج الهجرة المتنوعة.ووفقًا للتقرير، احتلت مصر المرتبة الأولى على المستوى العربي بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، ليصل الإجمالي إلى حوالي 5.2 ألف تأشيرة في عام 2022. وجاءت بعدها اليمن ثم المغرب بمجموع 5.2 ألف و4 آلاف على التوالي.

كما جاء العراق في المرتبة الـ 7 عربياً بمجموع 2118 تأشيرة والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً، حيث في عام 2021 حصل العراقيين على 576 تأشيرة فقط.



إليكم في الانفوغرافيك ادناه نظرة على ترتيب الدول العربية الحاصلة على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا لعام 2022: