انت الان تتابع خبر امرأة استفزت فيلاً ضخماً فتلقت ضربة قوية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووقعت الحادثة في الهند حيث أظهرت لقطات فيديو أن المرأة قرّبت قرن الموز من فم الفيل العملاق، وكانت الابتسامة تعلو وجهها دون أن تدري ماذا ينتظرها، وسمعت وهي تقول: "ما أروعه".

وفي السياق فقد كانت المرأة تلعب مع الفيل وعندما اقترب الفيل منها خطوة ابتعدت عنه خطوة، لكن الوقت كان قد فات إذ باغتها بضربة قوية من خرطومه رمتها بعيدا عن الأرض قبل أن تسقط عليها.

ولم يتضح على الفور طبيعة إصابة المرأة من هذه الضربة.

الى ذلك قالت صحيفة "ديلي ميل" إن موظفا في هيئة الغابات الهندية هو الذي نشر فيديو الحادثة، علما بأنه يعتاد نشر الفيديوهات عن الحياة البرية.

وكتب تعليقا على الفيديو: "لا يمكنك خداع الفيل حتى لو روضته، فهو أكثر الحيوانات ذكاء في الأسر".