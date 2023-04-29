انت الان تتابع خبر بعد إجلاء 234 مواطناً من السودان.. الخارجية العراقية تصدر بياناً جديداً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للوزارة ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد وصول رحلة الإجلاء التي أعلنت عنها وزارة الخارجيَّة، التي حملت 234 مواطناً من أبناء الجالية في السودان، بينهم 16 مواطناً سوري الجنسية، تتابع الوزارة شؤونهم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصَّة".وأشار البيان إلى أن "غرفة عمليات الإستجابة الدبلوماسيَّة الطارئة التي يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين كانت قد نجحت بإجلاء معظم الراغبين بالعودة إلى بغداد، إثر إرتفاع وتائر الإشتباكات في الخرطوم".

ونوه إلى أن "الوزارة كانت قد أعلنت عن إستجابتها لمناشدات أبناء الجالية في السودان وعدد من مناشدات جاليات عربيَّة أخرى، إذ وجّه رئيس مجلس الوزراء بتخصيص طائرتين لإجلاء الجالية من مطار بورتسودان يوم 2023/4/27، وكانت تحمل الطعام والشراب معزَّزة بالطبابة العسكرية لتقديم الخدمات العلاجية الطارئة".

هذا وقد وصلت طائرتي الإجلاء إلى مطار بغداد الدوليّ وكان بإستقبالها وكيل وزارة الخارجيَّة للشُؤُون الإداريَّة والفنيَّة عبدالرحمن الحُسينيّ برفقة طاقم دبلوماسي من دائرة المراسم للإحتفاء بهذه المناسبة، فيما وعدت الوزارة بإستمرار جُهُودها للتنسيق مع الجهات الوطنيَّة المعنية لإستكمال الإجراءات الرسميَّة لدخول هذه الأعداد إلى بغداد عبر مطارها، وفق البيان.

