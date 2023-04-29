العراق يحصد أول وسام له في بطولة آسيا لألعاب القوى

وحصد زين العابدين مخلص الميدالية البرونزية في سباق 3000م بعد ان قطع المسافة بزمن بلغ 8.41.12 دقيقة ليحل ثالثاً في السباق ويحصد أول اوسمة العراق في بطولة اسيا.

وتعد البرونزية انجازا كبيرا لهذا اللاعب الناشئ في اول سباق دولي له.

