انت الان تتابع خبر ميسان.. نصب 5 سيطرات للبحث عن المطلوبين للقضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بفرض الأمن وسلطة القانون في محافظة ميسان، نفذ الفوج الرابع التابع للواء الأول فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، وضمن قاطع قيادة عمليات ميسان، عملية تفتيش لعدد من مناطق محافظة ميسان".



وأضافت انه "تم نصب خمس سيطرات للبحث عن المطلوبين للقضاء".