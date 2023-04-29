انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة توجه رسالة شكر للسعودية والامارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية الأمريكية على حسابها في "تويتر": "تعرب الولايات المتحدة عن امتنانها للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مشاركتهما القيمة في جهودنا الدبلوماسية المستمرة ودعمهما لمساعدة المواطنين الأمريكيين على مغادرة السودان".ووصلت إلى دولة الإمارات، طائرة إجلاء قادمة من السودان تقل إماراتيين ورعايا 16 دولة وهم من الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

كما تستمر السعودية بعمليات الإجلاء لمواطنيها ورعايا عشرات الدول من السودان، إثر التطورات والاشتباكات الدائرة في هذا البلد.