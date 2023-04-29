انت الان تتابع خبر بحوزته كمية كبيرة من المخدرات.. القبض على متهم اجنبي الجنسية في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استمراراً للجهود الأمنية المتميزة التي تبذلها قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على متهم اجنبي الجنسية بحوزته (20) كغم من المخدرات".



وأضافت: "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

