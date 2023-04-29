انت الان تتابع خبر الحكمة: يجب الابتعاد عن الشخصنة في الأمور السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبودي في حديثه لبرنامج (بالمختزل)، الذي تبثه فضائية السومرية، إنه "إذا بحث تيار الحكمة على تأييد لشخصيات سياسية سيكون الامر بعيدا عن الميديا والاعلام"، مؤكدا، " يجب الابتعاد عن الشخصنة في الأمور السياسية".وأضاف، ان "نميل الى مصلحة المواطن من خلال الحفاظ على الهدوء بالمشهد السياسي"، مشيرا الى، انه " لا نؤيد أي شخصية سياسية مهما علا عنوانها السياسي".

كما نفى العبودي، تمسك الحكمة ببقاء رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، موضحا ان " الاجماع هو سيد الموقف بشأن اقالته".

وأوضح عضو تيار الحكمة، أن "الخلاف بين السلطتين التشريعية و التنفيذية بسبب الصلاحيات التي تمتلكها كل سلطة، واذا تدخلت احدى السلطات بعمل الأخرى يصبح هناك خلل في عمل الادارة المؤسساتية"، مبينا ان "هناك تدخل كبير من قبل الحلبوسي بعمل السلطة التنفيذية".

واردف:"هناك مساعي للمصالحة بين الأطراف المتخالفة"، لافتا الى، ان "ائتلاف إدارة الدولة ليس معنويا بل ورقيا ووجد من اجل التوافق السياسي".

وحول تغيير الوزاري، أكد العبودي، أن "السوداني يريد العبور بالعراق الى بر الأمان وهذه الفقرة لا تتحقق بوجود شخصيات لا تمتلك الكفاءة".

