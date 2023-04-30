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حسم عودة زيدان لتدريب ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454629-638184709328888768.jpg

2023-04-30 | 19:01

حسم عودة زيدان لتدريب ريال مدريد

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن طبيعة العلاقة بين مجلس إدارة ريال مدريد والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق للميرنجي.
وزعمت تقارير صحفية لعدة أشهر بأن زيدان قد يعود لقيادة الريال في الموسم المقبل، خاصة أنه لا يرتبط بعقد مع أي نادٍ حتى الآن.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "الحقيقة أن زين الدين زيدان متاح في الميركاتو، لكنه يدرك جيداً أن ريال مدريد لن يكون وجهته في الموسم المقبل".


وأكدت أن "مجلس إدارة ريال مدريد لم يفكر مطلقا في عودة زيدان، بسبب الثقة في كارلو أنشيلوتي والعمل الذي يقدمه".

وأوضحت: "الريال لم يتحرك أبدا تجاه الأسطورة الفرنسي، كما أن زيدان لم يحاول استعادة علاقته بالنادي".

وذكرت أن العلاقة الآن بين فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وكارلو أنشيلوتي باتت أقوى من أي وقت.

وكشفت أن إدارة ريال مدريد تتشاور مع أنشيلوتي في كل قرار يتعلق بالموسم المقبل، كما أن المدرب الإيطالي الآن أكثر سعادة من أي وقت مضى في ريال مدريد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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