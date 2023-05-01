انت الان تتابع خبر إيران تضع شرطاً لإعفاء الاباء من الخدمة العسكرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأفادت الهيئة بأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، وافق على إعفاء كل أب لديه 4 أبناء أو أكثر من الخدمة العسكرية الإلزامية، مبينة أن العفو يشمل أيضا من يتجاوز عمره الأربعين عاما ولديه 3 أبناء أو أكثر.
يذكر أن الخدمة العسكرية في إيران إجبارية لكل شاب يتجاوز عمره 18 عاما وعليه أداء الخدمة لمدة عامين.
يذكر أن الخدمة العسكرية في إيران إجبارية لكل شاب يتجاوز عمره 18 عاما وعليه أداء الخدمة لمدة عامين.