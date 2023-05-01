"بكلمة واحدة".. مورينيو يرد على انتقاله لتشيلسي

ويستهدف تشيلسي، التعاقد مع مورينيو، بعد إقالة الثنائي توماس توخيل، وجراهام بوتر، ثم تم تعيين فرانك لامبارد مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "مورينيو لم يحسم مستقبله حتى الآن، لكن بالرغم من ذلك يود البقاء في روما".



وأضافت: "مورينيو أثبت رغبته في البقاء، بعدما قال (لا) لأحد مديري تشيلسي، الذي أراد مقابلته ووضعه في قائمة المرشحين لقيادة الفريق".

وأشارت: "المدرب البرتغالي يريد أن يستمع لإدارة روما أولا، ومعرفة خطط النادي للفترة المقبلة".

