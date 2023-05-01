انت الان تتابع خبر "بكلمة واحدة".. مورينيو يرد على انتقاله لتشيلسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454707-638185450474739755.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-01 | 15:35
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رد مدرب روما، جوزيه مورينيو، اليوم الاثنين، على رحيله عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري وتولي قيادة تشيلسي "بكلمة واحدة".
ويستهدف تشيلسي، التعاقد مع مورينيو، بعد إقالة الثنائي توماس توخيل، وجراهام بوتر، ثم تم تعيين فرانك لامبارد مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم.
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "مورينيو لم يحسم مستقبله حتى الآن، لكن بالرغم من ذلك يود البقاء في روما".
وأضافت: "مورينيو أثبت رغبته في البقاء، بعدما قال (لا) لأحد مديري تشيلسي، الذي أراد مقابلته ووضعه في قائمة المرشحين لقيادة الفريق".
وأشارت: "المدرب البرتغالي يريد أن يستمع لإدارة روما أولا، ومعرفة خطط النادي للفترة المقبلة".
وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية: "مورينيو لم يحسم مستقبله حتى الآن، لكن بالرغم من ذلك يود البقاء في روما".
وأضافت: "مورينيو أثبت رغبته في البقاء، بعدما قال (لا) لأحد مديري تشيلسي، الذي أراد مقابلته ووضعه في قائمة المرشحين لقيادة الفريق".
وأشارت: "المدرب البرتغالي يريد أن يستمع لإدارة روما أولا، ومعرفة خطط النادي للفترة المقبلة".
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