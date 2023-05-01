انت الان تتابع خبر العزم: السامرائي يشارك إدارة الدولة دعم جهود الحكومة لتنفيذ الاتفاق السياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "شارك رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي إلى جانب قيادات التحالف باجتماع تحالف إدارة الدولة الدوري الذي عقد في مقر خميس الخنجر ببغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وقد ناقش الاجتماع أهمية دعم جهود الحكومة في تنفيذ الاتفاق السياسي وبضمنها الملفات المهمة التي تمس الخدمات والاقتصاد".



وأضاف ان "المجتمعين ناقشوا موضوع الموازنة العامة للدولة وأهمية الإسراع في المناقشات لإقرارها بأسرع وقت ممكن".

