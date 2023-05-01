انت الان تتابع خبر قلق اممي من امتداد الأزمة السودانية إلى دول أخرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إن "الأزمة الإنسانية في السودان تتحول إلى "كارثة شاملة"، مضيفاً أن "شحنة أدوية تابعة لمنظمة الصحة العالمية تنتظر حالياً الإذن بالرسو في السودان".

من جهته قال مسؤول اللاجئين بالأمم المتحدة إن "73 ألف شخص وصلوا من السودان إلى دول مجاورة حتى الآن، بسبب القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع".



أما مساعد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فقال إن "أكثر من 800 ألف شخص ربما يفرون من السودان" كما أكد "وقف العمليات مؤقتاً" في بعض مناطق السودان بما فيها العاصمة الخرطوم.