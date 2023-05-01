انت الان تتابع خبر برلماني ينضم لتحالف عزم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدهلكي في تدوينة عبر تويتر، "هو موقف سياسي نعبر من خلاله عن رفضنا لواقع مفروض نحو واقع نشارك فيه صناعته".

وكان الدهلكي، قد أعلن في 15 كانون الثاني 2023، انسحابه من تحالف السيادة، فيما وصف أسباب انسحابه بـ"الجوهرية".

وذكر مكتب الدهلكي في بيان، "أعلن النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي عن انسحابه من تحالف السيادة لاسباب جوهرية تتعلق بالجانب السياسي واستحقاقات محافظة ديالى".

وقال الدهلكي وفق البيان، اننا "عملنا في تحالف السيادة وكنا جاهدين في ان نكون تحت راية واحدة موحدة سواء داخل تحالف السيادة أو داخل محافظاتنا، وكنا على أتم الالتزام لكي لا يكون خلافا بين نواب ديالى للحفاظ على الاستحقاقات والمكتسبات، ثقة منا بأن وحدتنا ستنصف محافظتنا الجريحة ونستعيد حقوقها واستحقاقاتها".

وأشار إلى، "اننا نعتقد أن أبناء محافظة ديالى الصابرة الشامخة أدوا ما عليهم في انتخابات تشرين 2021 كونهم حصدوا 8 نواب من مجموع 14 أي ما يعادل نسبة 60 ‎%‎ من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة".

وأعرب، عن "أسفه لعدم تقييم الجهود التي بذلت من أجل هذه المحافظة وعليه نعلنها بصراحة أن محافظة ديالى لم تنصف بل كان من يدعي الدفاع عن حقوقها من قادة السيادة اكثر قسوة" من منافسينا داخل وخارج المحافظة".

وتابع، "وبناء على ما تقدم فإنني أعلن عن انسحابي من هذا التحالف وفقا للاسباب التالية:

اولا: التفرد ودكتاتورية القرار السياسي داخل حزب تقدم الذي انعكس سلبا على قرارات تحالف السيادة.

ثانيا: سلب استحقاقات محافظة ديالى والزهد والتبرع باستحقاق السنة المكتسبة حسب التوازن منذ عشرات السنين من قبل المتفرد بالقرار.

ثالثا: التنكيل بنواب محافظة ديالى واتهامهم بعدم التفاهم فيما بينهم لتظليل الراي العام لخلق مبرر في عدم انجاز مشاريع ستراتيجية تهم مصلحة المواطن، علما نواب ديالى لم يختلفوا ولم يرشحوا شخصاً معيناً و أوكل الأمر بالكامل لقادة التحالف؟".

وكشف الدهلكي، وفق البيان، عن "أنه سيقود مشروعاً سياسياً وطنياً يضم نخبة سياسية وشخصيات مجتمعية يعمل من خلاله على إعادة استحقاقات محافظتنا التي سلبت حقوقها والنهوض بها بعيدا عن المزايدات والمناكفات السياسية المفتعلة".