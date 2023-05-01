انت الان تتابع خبر مصر.. رفع اسعار معظم السلع المدعومة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذكرت وكالة "رويترز" بحسب وثائق انه "من ضمن السلع التي ارتفعت أسعارها، زجاجة الزيت النباتي التي زاد سعرها إلى 30 جنيها (0.97 دولار) من 25 جنيها، كما ارتفع سعر كيسي السكر والأرز بوزن كيلوجرام واحد إلى 12.60 جنيه من 10.50 جنيه".ويستفيد أكثر من 60 مليون نسمة من منظومة الدعم التي تحصل بموجبها كل أسرة لديها بطاقة تموين على 50 جنيها مصريا (1.62 دولار) للفرد شهريا لشراء حوالي 32 سلعة تشمل المعكرونة والدقيق والفول بأسعار مدعومة.

كما توفر الحكومة الخبز مدعوما بشكل كبير لأكثر من 70 مليون من أصل 104 ملايين مواطن. وأجَّلت الحكومة خطط رفع سعر الخبز المدعم، الذي لم يتغير منذ عقود، بعد تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وتعاني مصر، وهي مستورد رئيسي لسلع أساسية مثل القمح والزيوت النباتية، من أزمة في العملة الأجنبية أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة تقترب من 50 بالمئة مقابل الدولار وتقليص حجم الواردات وارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7 بالمئة في مارس آذار الماضي، ليقترب كثيرا من أعلى معدل له على الإطلاق.

وقالت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، إنها سترفع تمويل برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8 بالمئة إلى 529.7 مليار جنيه في السنة المالية المقبلة مع زيادة دعم المواد الغذائية بنسبة 41.9 بالمئة إلى 127.7 مليار جنيه.

وقال وزير التموين علي المصيلحي، إن معظم زيادات التمويل ستخصص لدعم الخبز.

كما قال المصيلحي، الأسبوع الماضي، إن مصر تدرس جديا الموافقة على استخدام العملات المحلية لشركائها في تجارة السلع الأولية مثل الصين والهند وروسيا؛ في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار.

