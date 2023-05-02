رشيد يأمل بتشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا

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بغداد - ياسين صفوان - رئاسة الجمهورية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروستو والوفد المرافق له بحضور السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو غريغانتي"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الأمني بين البلدين".ووفقاً للبيان، أكد رشيد، على "عمق العلاقات مع إيطاليا"، مشيرا إلى أن "العراق يسعى الى المزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات التكنولوجية في مجال المياه والبيئة، إضافة إلى توسيع أطر الشراكة في مجالات التدريب والإعداد للقوات الأمنية، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف".

وأوضح أن "الحكومة لديها برنامج مكثف منح الأولوية لترسيخ الأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية لتنفيذ البرنامج الحكومي، كذلك تطوير الخدمات العامة والبنى التحتية وتشجيع فرص الاستثمار"، لافتاً إلى أن "العراق سبق وأن عانى من الحروب والإرهاب والعنف واليوم ينعم بالأمن والاستقرار".

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله "بتشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا"، مشيداً "بدورها في مساندة الشعب العراقي في حربه ضد تنظيم داعش وجهوده لحماية أمنه واستقراره".

من جانبه، أكد الوزير كروستو "حرص إيطاليا على استمرار دعمها للعراق ورغبتها في تعميق أسس العلاقات لتشمل العديد من المجالات خاصة في المجالات الأمنية والاستخباراتية والبيئية والمياه والصناعة وبما يحقق المصالح العليا للبلدين"، معرباً عن سعادته "للتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق خاصة في مجال ترسيخ الأمن والاستقرار".

