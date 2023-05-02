انت الان تتابع خبر المندلاوي وبارزاني يتفقان على تعزيز آليات التنسيق والحوار بين المركز والإقليم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى برئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، لبحث آخر المستجدات والتطورات السياسية".

وأضاف البيان، انه "خلال اللقاء جرى التأكيد على اهمية تعزيز وإدامة التواصل والتنسيق والحوارات بين حكومتي المركز والاقليم، وبما يسهم في تحقيق مصلحة الشعب وتقديم أفضل الخدمات إليه، فضلاً عن معالجة المشاكل العالقة فيما وفقاً للدستور والأطر القانونية، وبحث عدد من التشريعات المهمة بينها الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث".

