بعد اصابته في موقعة هيرتا.. أوباميكانو يعود لمران البايرن

وكان أوباميكانو قد تعرض لإصابة عضلية قبل أيام، وغاب عن صفوف بايرن في المباراة التي انتهت بالفوز على هيرتا برلين 2 / صفر، أمس الأول الأحد في الدوري الألماني (بوندسليجا).

وكان توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ قد كشف أنه من المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة أسبوعين.



من ناحية أخرى، واصل المدافع الآخر لوكاس هيرنانديز التدريبات بشكل منفرد استعدادا للعودة.

ويغيب هيرنانديز عن الملاعب منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب تمزق في الرباط الصليبي، تعرض له خلال المشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 2022 في قطر.

