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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل"، مشيرة الى أن " عدد النواب الذين حضروا 208 نواب".

وناقش مجلس النواب، بحسب الدائرة الاعلامية عددا من القوانين منها، التصويت على مشروع قانون تعديل الأمر رقم (١٥) لسنة ٢٠٠٤ بشأن تمليك قطع اراضي سكنية لمنتسبي شركة مصافي الوسط/الدورة (شركة عامة)".



كما اجل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021".وأنهى المجلس أيضا، بحسب الدائرة الإعلامية، تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، كما أنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العمل".

وأشارت الدائرة الى ان "المجلس أنهي أيضا تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي".

مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الخميس المُقبل