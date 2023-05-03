انت الان تتابع خبر أسعار النفط تواصل التراجع.. برنت عند 75 دولاراً للبرميل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 75.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 13 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 71.53 دولار.

وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ 24 مارس في الجلسة السابقة، والتي سجلا فيها أيضا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أوائل يناير كانون الثاني.



ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بواقع 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء لكبح التضخم، كما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه الدوري غدا الخميس.

وقد تؤدي المزيد من قرارات رفع الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقويض الطلب على الطاقة.

وتتعرض أسعار الطاقة لضغوط أيضا بعدما أظهرت بيانات صينية مطلع الأسبوع تراجعا غير متوقع في نشاط الصناعات التحويلية في أبريل نيسان. والصين هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم وأكبر مشتر للنفط الخام.

