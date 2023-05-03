انت الان تتابع خبر "فاغنر" تتقدم بمدينة باخموت وتسقط 3 مسيرات أوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تفصيلا، أعلن مؤسس قوات "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين، عن تقدم القوات الروسية، في مدينة باخموت، بحوالي 160 مترا في اتجاهات مختلفة، مشيرا إلى أن القوات فرضت سيطرتها على مساحة 53 ألف متر مربع.وقال بريغوجين، في تصريحات نقلتها الخدمة الصحفية بمؤسس فاغنر: "تقدمت اليوم قوات فاغنر، في مدينة باخموت مسافة تصل إلى 160 مترا في اتجاهات مختلفة، وسيطرت وحداتنا على 53 ألف متر مربع، ويتبقى 2.7 كيلومتر تحت سيطرة العدو".

وأعلن بريغوجين، في وقت سابق، يوم الاثنين، عن تقدم القوات الروسية في المدينة بحوالي 120 مترا، فارضة سيطرتها على 45 ألف متر مربع.

يشار إلى أنه، في وقت سابق أيضا، أعلن مستشار المسؤول المحلي الموالي لروسيا في دونيتسك، يان غاغين، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة باخموت.

وفي الوقت نفسه، أشار النشطاء المتابعون للصراع في أوكرانيا، إلى أن القوات الروسية تسيطر على أكثر من 90% من باخموت، فيما تسيطر القوات الأوكرانية على نحو 6% فقط من المدينة، شبه المدمرة جراء الحرب.

ونشر النشطاء خرائط لمواقع السيطرة في المدينة تبين مواقف قوات الطرفين في باخموت.