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مجلة أمريكية: كريستيانو رونالدو صاحب أعلى أجر بالعالم في 2023

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454946-638187008415533790.jpg

2023-05-03 | 10:51

مجلة أمريكية: كريستيانو رونالدو صاحب أعلى أجر بالعالم في 2023

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الخليج 365 – رياضة

قالت مجلة "فوربس" الأميركية في تصنيف نشر إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب أعلى أجر بالعالم في العام 2023، بفضل عقده الخيالي مع نادي النصر السعودي، حيث يبلغ دخله السنوي 136 مليون دولار، متقدما بذلك على الأرجنتيني ليونيل والفرنسي كيليان مبابي.

وعاد المهاجم البرتغالي البالغ 38 عاما إلى المركز الأول الذي كان احتله في عامي 2016 و2017.

وجاء الأرجنتيني ميسي (35 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان ثانيا في القائمة بإجمالي 130 مليون دولار بينما حصل مبابي زميله في الفريق وهو أصغر رياضي في القائمة في سن 24 عاما على 120 مليون دولار ليحتل المركز الثالث.

وحسب تقديرات وسائل إعلام أميركية متخصصة، بفضل عقده حتى العام 2025 مع النصر، سيحصل رونالدو على راتب سنوي قدره 75 مليون دولار.

وقالت فوربس إن تقديراتها للأرباح الخاصة بالرياضة تعتمد على جميع أموال الجوائز المالية والرواتب والمكافآت المكتسبة في الأشهر 12 الماضية بينما تعتمد تقديراتها للأرباح خارج الملعب على صفقات الرعاية والمشاركة في الفعاليات الترويجية والعوائد النقدية من الأعمال التي يديرها الرياضيون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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