انت الان تتابع خبر تفكيك مفرزة ارهابية "خطيرة" قبل تنفيذ عملياتها في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الوكالة نجحت من توجيه ضربات متلاحقة للعناصر الارهابية وتنفيذ عدد من العمليات النوعية استندت لمعلومات قادت بعد تحليل التقارير الاستخبارية الى الكشف عن وجود نوايا ارهابية لتنفيذ اعمال اجرامية، وعلى اثر هذه المعلومات باشرت المفارز بتنفيذ واجب نوعي أسفر عن إلقاء القبض على خلية ارهابية خطيرة في محافظة ديالى".وأضاف أن "المفرزة الإرهابية مكونة من ثلاثة عناصر قدموا الدعم بالمعدات والاغذية لاوكار عصابات داعش الارهابي واشترك احدهم بعملية خطف مواطنين اثنين عام ٢٠٢٠".

وأشار البيان الى انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى القضاء اصوليا".