انت الان تتابع خبر اليوم العالمي لحرية الصحافة.. السامرائي يوجه دعوة ويؤكد: نعمل على دعم الصحفيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "في اليوم العالمي لحرية الصحافة، نشدّد على أهمية الحرية الصحفية كركيزة أساسية في بناء مجتمعنا وتعزيز الديمقراطية، وندعو جميع الصحفيين للمضي قدماً لتحقيق رسالتهم ضمن إطار ميثاق الشرف الصحفي".



واضاف، "نعمل من موقعنا السياسي على دعمهم وتأكيد حقوقهم وحمايتهم في هذه المهمة الوطنية الكبيرة".

