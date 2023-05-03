انت الان تتابع خبر داعية يثير الجدل: الحجاب ليس فرضاً وأقنعت زوجتي بخلعه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال محمد بن حمودة، في حديث متلفز، إنه "كان يحب أن ترتدي أمه وأخته وابنته الحجاب، ولكنه بعد أن بحث في الآيات والأحاديث، اقتنع بأن الحجاب لباس عادي وليس فرضا".

وأضاف بن حمودة أن "الحجاب ليس لديه علاقة بالحلال والحرام، وأنه ليس هناك من اعترضه في الشارع وسأله لماذا خلعت زوجته الحجاب وهو شيخ داعية".



لكن وبعد أن تعرض لحملة من الانتقادات، اعتذر وكتب "عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): “كلُّ بني آدم خَطَّاءٌ، وخير الخطائين التوابون".