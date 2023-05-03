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سوريا وإيران توقعان مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي

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بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة "سانا" السورية أنه تم توقيع الوثائق التالية:

- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين.
- توقيع محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية بين سوريا وإيران.

- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية بين البلدين.

- محضر اجتماع للطيران المدني بين سورية وإيران.

- مذكرة تفاهم في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.
- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط بين سورية وإيران.

ووصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مطار دمشق الدولي اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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