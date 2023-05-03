انت الان تتابع خبر سوريا وإيران توقعان مذكرة تفاهم لخطة التعاون الاستراتيجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت وكالة "سانا" السورية أنه تم توقيع الوثائق التالية:

- توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين البلدين.

- توقيع محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية بين سوريا وإيران.

- مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية بين البلدين.



- محضر اجتماع للطيران المدني بين سورية وإيران.

- مذكرة تفاهم في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط بين سورية وإيران.

ووصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى مطار دمشق الدولي اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد وزاري سياسي واقتصادي كبير.

