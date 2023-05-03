انت الان تتابع خبر القيادة المركزية الامريكية: استهداف قيادي بتنظيم "القاعدة" في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان: "في الساعة 11.42 صباحا يوم 3 ايار، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة أحادية الجانب في شمال غرب سوريا استهدفت قائدا بارزا للقاعدة".

وأفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال إريك كوريلا، بأن "هذه العملية تؤكد من جديد التزام القيادة المركزية الأمريكية الثابت تجاه المنطقة والهزيمة الدائمة لتنظيمي "داعش والقاعدة".



هذا ولم يذكر البيان هوية الشخص الذي تم استهدافه كما لم يقدم أي تفصيل أخرى.